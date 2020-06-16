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بيطرى الشرقية: تنفيذ 2997 حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:45 ص
بيطرى الشرقية: تنفيذ 2997 حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة للوقاية من كورونا حملة لتطهير وتعقيم
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من إنتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، مشيداً بدور مديرية الطب البيطري واستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم حيث قامت بتنفيذ 2997 حملة تطهير وتعقيم خلال الفترة من 1 إلي 13 يونيو 2020م للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يونيه إلي 13 يونيو 2020م بتنفيذ 2997 حملة تطهير وتعقيم موسعة للمديريات الخدمية وشوارع قري ومراكز المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 263 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 64 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 232 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و8 حملات لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و19حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و241 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 2170 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد علي اتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

 

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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

 

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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

 

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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

 

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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة
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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

 

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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

 

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حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

 


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