بورصة أبوظبي ترتفع 1.43% لأول مرة بعد تراجعها 6 جلسات متتالية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه 6 جلسات متتالية، بنسبة 1.43% رابحاً 60.848 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.607 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 492.44 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 153.5 مليون سهم، بقيمة 41.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1837 صفقة.

وصعدت بورصة أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.51%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.97%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 5.23%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 4.22%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.85%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.75%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.72%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 38.5 مليون درهم.

كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% رابحاً 7.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3527.840 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.8 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 491 صفقة لعدد 39 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها "بنك العز الإسلامي" بنسبة 5.17%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 4.55%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 2.21%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 9.80%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.56%.