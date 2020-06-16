بوابات تعقيم وتباعد المقاعد.. اعرف الإجراءات الوقائية بلجان الثانوية العامة فى البحيرة (صور)

البحيرة - ناصر جودة

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولة صباح اليوم للمرور على عدد من مدارس مدينة دمنهور لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية التى تم تجهيز عدد 21 لجنة بها بإجمالى 288 طالبا، ومدرسة دمنهور الثانوية بنات وبها 25 لجنة بعدد 350 طالبة، وكذا مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات وبها 12 لجنة بعدد 162 طالبة.

وتفقد اللجان المقرر عقد الامتحانات بها بتلك المدارس وتاكد من تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد عن 14 طالبا بكل لجنة.

كما تابع المحافظ بوابات التعقيم التى تم توزيعها على المدارس التى سيتم عقد امتحانات بها بواقع 2 بوابة تعقيم بكل لجنة وتم عمل تجربة عملية للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات.

ووجه المحافظ بتمركز 5 نقاط صيانة موزعة بمراكز المحافظة لمتابعه صيانه تلك البوابات بصفة مستمرة والتأكد من عملها بكامل كفاءتها، كما تفقد دورات المياه للتأكد من نظافتها ووجود المياه بصفة مستمرة.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة والجولات التفقدية برئاسته ولجان أخرى برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لتسهيل الإجراءات ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم بجوار المدارس التى ستشهد الامتحانات.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الأمن والوحدات المحلية لمنع تواجد اى تجمعات لاهالى الطلاب والمواطنين بمحيط تلك اللجان، مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات مع توفير كافة وسائل الامان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

مع التاكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحرارى والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.

كما وجه جميع الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة وحملات التعقيم بجوار المدارس التى سيتم عقد لجان امتحانات بها وبالشوارع المؤدية اليها ، مع رفع درجة الإستعداد القصوى تحسباً لاى طوارئ وسرعة التعامل الفورى معها حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم والتواصل معها على مدار الساعة لحل اى مشكلة تطرأ على الفور.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالى بمحافظة البحيرة والتى ستنطلق الاحد 21 يونيو الجارى يبلغ 30 ألف و876 طالب موزعين على 120 لجنه على مستوى المحافظة وتم توزيع وتسليم عدد 240 بوابة تعقيم اليكترونية بواقع 2 بوابة لكل لجنة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة / نهال بلبع - نائب المحافظ واللواء / محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد والدكتور / محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربيه والتعليم والدكتور / خالد الصماد – مدير ادارة بندر دمنهور التعليمية والدكتور / محمد الغراوى – مدير عام الشئون التنفيذية بالتربية والتعليم ومديرى تلك المدارس .