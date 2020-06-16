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بسبب الـPCR.. الفنادق التونسية تعترض على إجراءات الحكومة لعودة السياحة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:58 م
بسبب الـPCR.. الفنادق التونسية تعترض على إجراءات الحكومة لعودة السياحة السياحة فى تونس
كتبت آمال رسلان 

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أكدت الجامعة التونسية للنزل – وهى الجهة المسئولة عن عمل الفنادق - أنه بعد الاطلاع على الإجراءات الجديدة المعلن عنها الجمعة الماضية من قبل الحكومة التونسية والمتعلقة بعبور الحدود، فلا يمكن بعد الآن الحديث عن موسم سياحى لهذا العام.

وأكدت الجامعة فى بيان عبر صفحتها بموقع الفيس بوك، أن إقرار إجبارية اختبار PCR  إلى جانب فرض الكثير من الإجراءات الأخرى (ظروف النقل والإقامة)، على عكس الإجراءات المعمول بها فى الوجهات السياحية المنافسة، يمثل قيدا إضافيا سيدعو إلى صرف النظر عن تونس والتخلى عن اعتبارها وجهة سياحية.

وأوضحت الجامعة أنه منذ يوم السبت، تم تسجيل العديد من إلغاء الحجوزات التى كانت مبرمجة على امتداد شهرى يوليو وأغسطس، مما نتج عنه إلغاء العديد من الرحلات المبرمجة، وفى هذا الإطار، سيستمر إغلاق عدد كبير من الفنادق. وقالت الجامعة "إذ تتفهم الجامعة التونسية للنزل الضغوط التى تواجهها تونس والتى يفرضها الوضع الصحي، فإنها تدعو الحكومة إلى أن تقوم فى أقرب وقت ممكن بتقييم سريع لهذه الإجراءات، أو أن تتخذ بشجاعة قرار إغلاق الحدود أمام السياح، ذلك أن أنصاف الحلول وأنصاف الإجراءات لن تجعل من تونس وجهة سياحية هذه السنة".

وأعلنت الحكومة التونسية عن الشروط الوقائية التى سترافق استئناف استقبال السيّاح القادمين إليها من خارج البلاد، وهذا بداية من 27 يونيو الجارى.

وجاء فى بيان الحكومة التونسية أن وزارتى الصحة والسياحة اتفقتا على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لدى وصول الرعايا الأجانب القادمين إلى تونس لغرض السياحة وفى أثناء إقامتهم وتنقّلهم فى البلاد.

وتتمثل الإجراءات فى قيام السائح باختبار PCR ببلده قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد سفره، وقياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى حلوله بتونس، مع ملأ السائح لاستمارة معطيات صحية قبل مغادرته مطار بلد إقامته ( يمكن ملأها إلكترونيا ).

ويحوّل السائح إلى ( الفنادق ) على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحى للسياحة التونسية وذلك فى مجموعات متتالية، ويقيم السائح فى ( الفنادق ) الملتزمة بالبروتوكول الصحى للسياحة التونسية، ويرخّص لمجموعات السياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحى بكل موقع، وتـُمكـّن الدولة التونسية السائح من إجراء تحليل PCR بطلب منه أومن دولة إقامته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.


تونس

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عودة السياحة

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