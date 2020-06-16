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بريطانيا: قرار فورى بعلاج مرضى كورونا بمنشط ديكساميثازون

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:16 م
بريطانيا: قرار فورى بعلاج مرضى كورونا بمنشط ديكساميثازون بريطانيا
كتب أحمد عرفة

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اتخذت بريطانيا قرارا فوري بعلاج مرضى ففيروس كورونا المستجد بمنشط ديكساميثازون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قبلها ذكر باحثون بريطانيون، أن عقار ديكساميثاسون قلل معدل الوفيات بفيروس كورونا مقارنة بأى عقار آخر، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى بريطانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت لندن) إلى 298 ألفا و315 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس إلى 41821 حالة، وتعافى 1284 شخصا من المصابين حتى الآن، ومر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك وفق وسائل إعلام بريطانية.

وفيما تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 437 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.3 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.

 


بريطانيا

كورونا

ازمه كورونا

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كوفيد 19

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