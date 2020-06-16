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بروفيسور صيني: أزمة انتشار كورونا في بكين ستكون أقوى من تواجدها بووهان

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:51 م
بروفيسور صيني: أزمة انتشار كورونا في بكين ستكون أقوى من تواجدها بووهان الصين
كتب أحمد عرفة

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قال يان تشانزو، البروفيسور فى كلية الطب بجامعة ووهان، أن سلالة فيروس كورونا المستجد التى اكتشفت حديثاً بسوق سينفادى فى العاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التى انتشرت من مدينة ووهان، متابعا: خلال عملية التطور، يمكن أن تزيد قدرة عدوى الفيروس أو تنخفض، مضيفا: "لكننى أعتقد أن فيروس كورونا الذى عثر عليه فى سوق سينفادى أكثر عدوى من الفيروس الذى كان فى سوق هوانان فى ووهان".

 

وأشار البروفيسور فى كلية الطب بجامعة ووهان، إلى أن رصد الحالات الجديدة فى بكين بالنتيجة المفاجأة، خاصة فى ظل تعزيز السلطات قدرات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاق الاختبارات وقدوم موسم الصيف.

 

وأشار البروفيسور فى كلية الطب بجامعة ووهان، إلى أن عدداً كبيراً من المصابين بكورونا فى ووهان لم تكن لهم صلة بسوق الحيوانات والمأكولات البحرية بالمدينة، خلافاً للمشهد الوبائى الراهن فى بكين، حيث ترتبط جميع الإصابات الجديدة فى العاصمة بسوق سينفادى لبيع المنتجات الغذائية بالجملة، معربا عن تفاؤله بشأن احتواء التفشى الجديد فى بكين، قائلاً أن "البلاد اكتسبت خبرات واسعة فى مكافحة العدوى وأنشأت آليات حماية فعالة منه، الأمر الذى مكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوباء ومكافحته بسرعة".

 

وأكد البروفيسور فى كلية الطب بجامعة ووهان، أن ظهور مصادر تفشى جديد للفيروس وسلالات أخرى له يعرقل العمل البحثى على تطوير لقاح للوقاية من المرض، موضحا أنه فى حال إثبات أن السلالة الجديدة للفيروس دخلت بكين عن طريق المنتجات الزراعية المستوردة، فإن مصلحة الجمارك ستضطر لوضع البضائع المستوردة للحجر الزراعى والبيطرى الصحى مستقبلاً.

 

وفى وقت سابق حذر ناطق باسم رئيس بلدية بكين، من أن الوضع الوبائى فى العاصمة "خطير جداً" فيما أصيب أكثر من مئة شخص بالفيروس المستجد منذ الأسبوع الماضى إثر تجدد مفاجئ للوباء. وقال تشو هيجيان أمام الصحافيين أن بكين تخوض "سباقاً مع الزمن" فى مواجهة الفيروس. وكانت المدينة قد رفعت عدد الفحوصات التى تجريها للكشف عن كورونا إلى أكثر من 90 ألف شخص يومياً.


الصين

كورونا

بكين

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