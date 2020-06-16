اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلمانى عراقى: انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يتصدر جميع الاتفاقات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:08 م
برلمانى عراقى: انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يتصدر جميع الاتفاقات حسن الكعبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حسن الكعبى، أن قضية انسحاب القوات الأمريكية يجب أن تتصدر جميع الحوارات والاتفاقات المشتركة المقبلة.


ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن الكعبي قوله لأعضاء الوفد العراقى المفاوض، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء وممثلي اللجان النيابية لبحث تفاصيل الحوار العراقي الأمريكي اليوم الثلاثاء- "حواركم يرتكز على سيادة ومصالح العراق وشعبه فقط".


وأعرب الكعبي عن أمله بنجاح الحوارات التي يديرها الفريق المفاوض، وأن تتكلل هذه الجهود المبذولة بتحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع إليها الشعب وممثلوه، داعيًا جميع القوى السياسية الى أن تكون "جسدا واحدا" أمام التحديات القائمة، لاسيما موضوع تأمين السيادة والسيطرة على الأجواء، فضلا عن التحديات الاقتصادية والمالية في ضوء أزمتي جائحة (كورونا) وانخفاض أسعار النفط.


وركّز أعضاء مجلس النواب، على بعض الأولويات التي يجب تضمينها في الحوارات المقبلة مع الجانب الأمريكي من بينها الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية، إلى جانب السياحة والآثار والعلاقات الخارجية المتبادلة والاستثمار والتعليم العالي.


بدورهم، أكد أعضاء الوفد العراقي المفاوض أن جولة المباحثات كانت جيدة وناجحة، وجاءت طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأوضحوا أن موعد الحوار المقبل مع واشنطن سينطلق في شهر يوليو المقبل وسيتم الأخذ بجميع الأفكار التي طرحت من قبل أعضاء مجلس النواب.


العراق

أمريكا

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة