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اليمن يعلن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:39 م
اليمن يعلن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى اليمن
كتب سمير حسنى

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 885 حالة، بينما تماثل للشفاء 91 حالة، واستقرت الوفيات عند الرقم 214.

وفى ذات السياق، توفي الفنان اليمني حسن علوان الذي اشتهر بشخصية "الشيخ طفاح" عن دوره الرئيسي في المسلسل الرمضاني الشهير "همي همك"، بأعراض فيروس كورونا، في مدينة إب وسط اليمن.

وأكد مصدر طبي لـ"العربية.نت"، أن الفنان علوان الذي يعاني من مرض القلب، تسببت إصابته بفيروس كورونا، في تدهور حالته الصحية بشكل سريع ما أدى إلى وفاته، موضحا أن الفنان علوان توفي في مستشفى جبلة، بمحافظة إب وسط اليمن.

وحولت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مستشفى جبلة إلى مركز للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا وسط أنباء عن وفاة أعداد كبيرة بالوباء والذين تتكتم الميليشيات في الإفصاح عن عددهم.

ونعى الكثير من الفنانين على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد حسن علوان المشهور بـ "الشيخ طفاح" الذي مثل دوره في أحد مسلسلات الدراما اليمنية لخمسة مواسم في وقت سابق.

والفنان علوان (مواليد 1962) ممثل وفنان ومخرج مسرحي من أبناء محافظة الحديدة، بدأ مشواره الفني كممثل ومخرج في فرقة المسرح الوطني بصنعاء، وكانت له أغنية باللهجة التهامية "عطاء ورب وكريم" والتي لاقت رواجا كبيراً في التسعينيات.

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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