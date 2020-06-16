وأضاف ليركا - خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر الإنترنت الجمعة الماضية "أنه بين 10 أبريل الماضى و11 يونيو الجارى أعلنت السلطات اليمنية عن 564 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 130 حالة وفاة.. موضحا أنه حتى 6 يونيو الجارى كان أعلى عدد للحالات المؤكدة في عدن، حيث تم الإبلاغ عن 130 حالة، بما في ذلك 5 حالات وفاة، ثم حضرموت حيث تم الإبلاغ عن 126 حالة، بما في ذلك 48 حالة وفاة".

ولفت إلى أن التقارير تشير إلى أن العديد من الأشخاص يموتون مع أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة غالبا ما لا يبحثون عن رعاية صحية ولا يلتمسون العلاج إلا عندما يكونون في حالة حرجة، مفسرا ذلك بأنه قد يعود إلى الخوف من وصمة العار والمخاوف بشأن السلامة وعدم القدرة على الوصول إلى الاختبار.