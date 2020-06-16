اليوم السابع
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الولايات المتحدة تبدى غضبها من إدانة روسيا لمواطن أمريكى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:11 ص
الولايات المتحدة تبدى غضبها من إدانة روسيا لمواطن أمريكى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ.ش.أ

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أبدت الولايات المتحدة غضبها من قرار محكمة روسية بإدانة المواطن الأمريكي بول ويلان، وقالت إن المحاكة "كانت سرية، وبدون السماح بشهود للدفاع".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في بيان - "لدينا مخاوف جدية من حرمان ويلان من ضمانات المحاكمة العادلة التي يتعين على روسيا إتاحتها له وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن المعاملة التي لقيها بول ويلان في روسيا "مروعة"، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في إتاحة جلسة استماع عادلة لقضية ويلان أمام محكمة مستقلة ومحايدة ، مضيفا أنه أثناء احتجازه عرضت حياته للخطر بتجاهل حالته الطبية القديمة ، وعزلته لفترة طويلة عن عائلته وأصدقائه.

وقال بومبيو إن بلاده تطالب السلطات الروسية بالإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان بصورة فورية.

وكانت محكمة روسية قضت - بسجن عنصر المارينز الأمريكي "بول ويلان" لمدة 16 عاماً بعد إدانته بالتجسس.


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