"الوطنية للصحافة": على عبد العال أنجز مئات القوانين بأداء دستورى محكم

كتب محمد السيد

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يعتبر رجل المهام الصعبة لأنه جاء فى وقت من أصعب الأوقات التى مرت بها مصر سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الحزبية، مضيفا أن عبد العال استطاع أن يضبط ايقاع البرلمان فى قضايا مهمة كثيرة و أنه عندما تولى رئاسة البرلمان انجز مئات القوانين المؤجلة سريعا و بأداء قانونى و دستورى محكم.

وأضاف كرم جبر، أن الدكتور على عبد العال قاد معركة تغيير الدستور بمهارة فائقة فاستقبل كل ألوان الفصيل السياسى و الاجتماعى فى مصر داخل البرلمان و استمع الى أراءهم فى التعديلات الدستورية و استطاع أن يعبر بهذه التعديلات الى بر الأمان .

و أشار كرم جبر الى أن الدكتور على عبد العال و البرلمان كان مساندا و ظهيرا للدولة فى كثير من القرارات الاقتصادية المصاحبة لعملية الإصلاح الاقتصادى و التى كانت من أصعب الفترات التى مرت بها مصر فى تاريخها ، مؤكدا أن عبد العال يقود الآن معركة أخرى لإرساء الممارسة الديمقراطية فى الفترة القادمة لتعديل القوانين الخاصة بمجلسى الشيوخ و النواب و تمهيدا لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام .

وذكر كرم جبر أن الدكتور على عبد العال يتسم بالأداء الهادئ والواثق و أنه سيكتب له إنه كان من أعظم رؤساء البرلمانات فى مصر مثل الأسماء الكثيرة التى جلست على مقعد رئيس البرلمان و صدره يتسع لجميع الآراء .