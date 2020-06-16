الهجرة: 26 ألف مشاهدة للحلقة 28 من مسلسل الاختيار المترجمة للغة الإنجليزية

كتب محمود راغب

- السفيرة نبيلة مكرم: الحلقة لاقت ترحيبا كبيرا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم البدء في نشر آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار، الذي يجسد بطولات أبنائنا في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى الثقافى والقومى بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه عقب نشر الحلقة رقم 28 المترجمة باللغة الانجليزية، فقد لاقت ترحيبا شديدا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج، حيث إن المسلسل وأحداثه من شأنها زيادة روح الولاء والانتماء لدى أبنائهم، كما أن أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء، وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم؛ حيث يشاهدونه خلال فترة الحظر في المنزل.

وكشفت وزيرة الهجرة أن الجاليات والأسر المصرية بالخارج ستقوم أيضًا بنشر الحلقات المترجمة لأصدقائهم من غير المصريين بالدول المقيمين بها، حتى يرى العالم أجمع ما يقوم به أبطالنا على أرض سيناء خلال مواجهتهم الإرهاب.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، أن هذه الحلقات ليست هي التجربة الأولى بل قامت الوزارة بترجمة فيلم "الممر" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وعرضه خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وأيضًا خلال فعاليات برامج الجيل الثاني والثالث من ابناء المصريين بالخارج، فهذه هي التجربة الثانية التي تستخدم فيها وزارة الهجرة الفن لإرساء الشعور الوطني لدى أبناء مصر في الخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن اليوم سيتم نشر الحلقة رقم 29 من مسلسل "الاختيار"، والمترجمة باللغة الإنجليزية، كما أنه سيتم نشر عقب ذلك نشر الحلقات المترجمة باللغة الفرنسية.

وخلال ساعات من نشر الحلقة رقم 28 عبر الصفحات الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين، وصلت المشاهدات إلى ما يقرب من 26 ألف مشاهدة ومئات المشاركات.

يذكر أن وزارة الهجرة قد قامت بترجمة آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار "العمل الدرامي الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ علي الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشركة سينرجي المنتجة للعمل.