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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لعينة هيروين حازها عاطل فى السلام

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:28 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لعينة هيروين حازها عاطل فى السلام مخدر الهيروين_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية تقرير المعمل الكميائى، بتحليل عينة من 400 جرام من مخدر الهيروين ضبطتها الشرطة بحوزة عاطل فى السلام.

وكانت نيابة السلام، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة، للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "م.ت" 38 سنة عاطل ، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عقار الترامادول، بلغت 400 جرام هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.  


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