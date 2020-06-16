اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

النقل: تصدير 71 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ آخر 24 ساعة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:21 م
النقل: تصدير 71 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ آخر 24 ساعة ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزارة النقل، أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 31 و30 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 86 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 150 ألف طن بضائع عامة بينها 71 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا واستيراد 316 ألف طن حديد وذرة وخشب وفول طعام وسكر.

كانت الموانئ قد أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

 


الصادرات

الموانى

حركة السفن

ميناء الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة