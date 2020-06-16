اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية تدعو روسيا للمشاركة بمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:36 م
المفوضية الأوروبية تدعو روسيا للمشاركة بمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا جوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن أمله في أن يشارك وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة فى 30 يونيو، والذي يهدف إلى حشد المجتمع الدولي حول الدعم الكامل والملموس لحل سياسي برعاية الأمم المتحدة، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254، فضلا عن الدعم المالى المستمر في معالجة الأزمة السورية.

وتقع على روسيا مسئولية خاصة في الضغط من أجل وقف كامل لإطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد بوريل فى اجتماعه اليوم، عبر الفيديو مع وزير خارجية روسيا، ضرورة موافقة جميع الأطراف بسرعة على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك يجب على الأطراف، بدعم من مؤيديهم، الانخراط بشكل بناء في جميع فروع الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل تمهيد الطريق لاتفاق سياسي شامل وفقًا للمعايير المتفق عليها في برلين.

وشدد جوزيب بوريل على أن مكافحة وباء كورونا يتطلب تعاونا وتضامنا دوليين، لا سيما فيما يتعلق بالتشخيص والعلاجات واللقاحات، فضلا عن مساعدة السكان الضعفاء.

واتفق الممثل السامى ووزير الخارجية لافروف على الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، موضحًا أنه لا يزال يمثل أولوية قصوى.

وشدد الممثل السامى على أن الوحدة بين المشاركين المتبقيين أمر حاسم لمواصلة العمل على معالجة القضايا النووية والمسائل المتعلقة بالجزاءات والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق. كما نوقشت أزمة أوكرانيا، وشجع الممثل السامي بوريل روسيا على إحراز مزيد من التقدم فى تنفيذ اتفاقات مينسك.

 


جوزيب بوريل

روسيا

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة