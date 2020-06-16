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المغرب يسجل 46 إصابة جديدة وارتفاع نسبة التعافى لـ 88,9 %

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:01 م
المغرب يسجل 46 إصابة جديدة وارتفاع نسبة التعافى لـ 88,9 % كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة فى المغرب فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وارتفاع نسبة التعافي إلى (88,9%) بعد تسجيل 109 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالى حالات الوفاة بالبلاد عند 212 حالة، وفيما تم وصل الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبرى سلبى إلى 438852. 

وكانت وزارة الصحة فى المغرب، قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما لم يتم تسجيل حالات وفاة بهذا الفيروس. 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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