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المغرب يسجل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 8921 ولا وفيات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:19 ص
المغرب يسجل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 8921 ولا وفيات فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك يرتفع إجمالى الحالات المصابة بالفيروس فى المغرب إلى 8921 حالة. 

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمى، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالى حالات الوفاة بالبلاد عند 212 حالة، وفيما تم وصل الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبرى سلبى إلى 438852. 

وكانت وزارة الصحة فى المغرب، قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما لم يتم تسجيل حالات وفاة بهذا الفيروس. 

وفيما تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 439 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.3 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.

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