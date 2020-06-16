المشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر يعلن تعافى 159 من مصابى كورونا

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات، عن تعافي عدد 159 حالة من الحالات المصابه بفيروس كورونا من إجمالى الحالات البالغ عددها 231 حالة أمس الاثنين .

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن عدد الوفيات وصل إلى 14 حالة، مشيرا أن باقى الحالات مازالت تتلقي العلاج بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بمدينة نصر وعددها 58 حالة .

وأضاف صديق أن أطباء جامعة الأزهر يبذلون جهودا مضنيه فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه الجهود التى تبذل تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة دائمه ومستمره من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وكانت قد اعلنت وزارة الصحة ان عدد الإصابات اليوم الثلاثاء بمصر 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.