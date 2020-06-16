المستشفيات التعليمية: تعافى 9 حالات كورونا وخروجهم من مستشفى بنها التعليمى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قيام الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة بالعديد من التدخلات الجراحية العاجلة لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة إن أبطال الطواقم الطبية من أبناء مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) يسطرون يوميا أروع ملاحم التضحية والتفانى فى العمل ويقوموا بكافة التدخلات الجراحية اللازمة لمصابى فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات الهيئة وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.



أفادت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى بأن اليوم تم تعافى وخروج 9 حالات من المستشفى من مصابى فيروس كورونا المستجد وتوجهوا إلى منازلهم لإستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى، وتقدم المستشفى كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابى كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوى حيث تم تنفيذ أكثر من 20 جلسة غسيل كلوى من بداية انضمام المستشفى لمستشفيات الفرز والعزل حتى الآن وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.



وصرح الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بأن أحد المريضات المحتجزة بالمستشفى كحالة كورونا ايجابية بدأت تعانى من قصور حاد بالدوره الدمويه للطرف السفلي الايسر إثر جلطة بالشريان الفخذي تستدعى التدخل الجراحى العاجل لأن أى تأخر يهدد ببتر القدم مما كان سيؤثر على حياة المريضة حيث أنها تعمل بائعة وتحصل على قوتها هي وأسرتها يوم بيوم ، وقام بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى ويضم الجراحين د.على شرف د. مصطفي كامل والدكتور فادى عماد ميس عبير وميس سامية وميس سلوى وحالة المريضة مستقرة وتحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.



وقال د. محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن التدخل الجراحى تم استجابة لإستغاثة مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض ويشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمني وبعد الفحص تبين أنه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بماقولة العين اليمني ولما كانت تلك الحالة من حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل تم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي وماقولة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سيليكون بقسم الرمد بالمستشفى تحت مخدر موضعي وقد استغرقت العملية والتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى أكثر من أربع ساعات وتمت العملية بنجاح والحمد لله وتم خروج المريض إلى العزل المنزلي بعد العملية واستقرار حالته بساعتين وقام بإجراء العمليه د محمد شيخون استشاري الشبكية ومدير مستشفي سوهاج التعليمي بمساعدة د عادل عبد المنعم نائب رئيس قسم الرمد وحكيمات عمليات الرمد مس سناء سلمان ومس نهي محمد ومس اميمة ناصر ومس عفاف ضاحي فريق مكافحة العدوي.



وأضاف بأن المستشفى شهدت ثاني حالة ولاده قيصرية لمريضة ايجابية بكورونا بعد يوم من تحويلها إلى المستشفي وحان موعد ولادتها وتم حجزها لمدة ٢٤ ساعة تحت المتابعة وعمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية وتمت بنجاح وقام بإجراء هذه العملية فريق طبى متميز من ابناء المستشفى وهم اخصائي النساء د/اسامه خلف والنائب د/أحمد سعد ونائب التخدير د/ حسام رياض وطبيب أطفال د/اسماءجمال والتمريض /آيات سمير ومكافحة عدوى /عفاف ضاحي وخدمات معاونه /فتحي لطفي ومن العمال /خلف ابو العلا وأحمد ضاحي ومعاونين المستشفي ا أحمد محمود، لطفي غازي، فتحي شاروبيم وحالة الأم والمولود جيدة وتحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.



وذكر د. اسامة البلكى أن مستشفى دمنهور التعليمى قد شهدت اليوم أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تم التعامل مع الحالة بمنتهى الحرص الشديد وتم اتباع كافة بروتوكولات مكافحة العدوى والوقاية للحفاظ على حياة المريضة وكذا الطاقم الطبى القائم بالعملية والذين يعدوا من أكفاء الأطباء بالمستشفى.

































