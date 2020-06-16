المجتمع البحرى والبيئى بالبحر الأحمر يعلن عن حملات لتنظيف قاع البحر

وأكدت جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر في بيان لها اليوم ، أن تم تنسيق لتنظيم حملات لتنظيف قاع البحر أمام السقالات بمحافظة البحر الأحمر لمدة ثمانية تبدأ في مدينة الغردقة في منطقة الميناء السياحي ، لمدة يومين خلال 19/20 يونيو الجارى، كذلك مارينا نادي الرياضات البحرية، لمدة يومين في 22/23 يونيو الجارى.

كذلك في مدينة سفاجا بمنطقة مارينا الألومنيوم، لمدة يومين خلال 25 /26 يونيو، وفي مدينة مرسى علم بمارينا مرسى علم، لمدة يومين 28/29 يونيو، الحد الأقصي للمشاركين في اليوم الواحد هو 20 غواص، حرصاً على السلامة وحفاظا على مسافة التباعد الإجتماعي.

وأعلنت الجمعية علي الغواصين الراغبين في المشاركة ارسال البيانات عبر البريد إلكتروني redsea.membership@cdws.travel ، والبيانات والمستندات المطلوبة صورة من بطاقة الغرفة الخاص بكل المشاركين ، أرقام هواتف جميع الغواصين، اليوم والمكان المفضل للمشاركة بالحملة، استمارة طبية واستمارة DAN COVID-19 موقعة من جميع الغواصين المشاركين، لضمان التباعد الاجتماعي بين المشاركين سيتم تشكيل مجموعات مكونة من 5 غواصين وتعيين المهام لهم، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس المقبل المرافق 18 يونيو، وسيتم التواصل مع قائد كل مجموعة من خلال واتس اب لتنسيق تفاصيل الحملة

ونوهت الجمعية علي المشاركين من الغواصين إذا كان من بين المتقدمين شخص علي تواصل مع شخص مريض بكورونا او مريض أو عانيي من أعراض COVID-19 خلال الثلاثة شهور السابقة، يرجى إحضار شهادة طبية من مركز مختص في طب الأعماق قبل المشاركة، في حالة إذا كان يعاني من الأعراض حالياً برجاء التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة (105)

واكدت في تعليمات هامة، اوليجب أن يكون لدي جميع المشاركين بطاقة الغرفة، و يجب أن يكون جميع الغواصين المشاركين من المتواجدين حالياً في محافظة البحر الأحمر، لضمان سلامة الغواصين فيما بينهم، و لن يُسمح للغواصين الذين كانوا خارج المحافظة خلال الشهر الماضي بالانضمام.

يجب على جميع الغواصين إحضار معداتهم الشخصية وأدوات القطع الخاصة بهم ويجب على جميع الغواصين ارتداء قناع الوجه أثناء الحدث وممارسة التباعد الاجتماعي بحد أدنى 1.5 متر، وسيتم توفير وجبات خفيفة ومشروبات للمشاركين.