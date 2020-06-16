اليوم السابع
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المتحدث باسم الدفاع الصيني: نطالب الهند بكبح جماح قواته على الخط الأمامى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:02 م
المتحدث باسم الدفاع الصيني: نطالب الهند بكبح جماح قواته على الخط الأمامى الجيش الصينى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية سقوط قتلى جراء اشتباك بين قواتها وعناصر من الجيش الهندي على الحدود بين البلدين، متهمة الهند باجتياح خط منطقة سيطرة الصين وإعداد هجوم استفزازى، وفقا لموقع روسيا اليوم

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة الغربية العسكرية للجيش الصيني، العقيد تشجان شويلي،: "خرقت القوات الهندية، مساء يوم 15 يونيو في وادي نهر غالوان على الحدود بين الصين والهند، التزاماتها من خلال اجتياح جديد لمنطقة السيطرة العملية حيث خططت لشن هجوم استفزازي، ما أدى إلى نشوب اشتباك حاد بالأيدي أسفر عن سقوط ضحايا".

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الدائرة الغربية العسكرية للجيش الصيني،: "تعود السيادة على وادي غالوان إلينا منذ زمن طويل. القوات الحدودية الهندية تراجعت عن وعودها وأقدمت على خرق كبير للاتفاقات بشأن الحدود، بما في ذلك التوافق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات الصينية الهندية على مستوى قادة الكتائب، ما ألحق أضرارا كبيرة بالعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين وشعور شعبيهما".

 

وطالب المتحدث الرسمي باسم الدائرة الغربية العسكرية للجيش الصيني، الجانب الهندي بكبح جماح قواته على الخط الأمامي والوقف الفوري لكل الانتهاكات والاستفزازات والتوجه لتوافق مع الجانب الصيني مع العودة إلى الطريق الصحيح لحل الخلافات من خلال المفاوضات.

 

وفى وقت سابق أعلن الجيش الهندي، في وقت سابق من الثلاثاء، عن مقتل 3 من عسكرييه بينهم ضابط برتبة العقيد جراء اشتباك عنيف مع عناصر القوات الصينية في منطقة لاداخ على الحدود بين البلدين.


الصين

الهند

اشتباكات

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الجيش الهندى

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