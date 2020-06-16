الكمامات تنقذ حياة الغارمات.. مبادرة جديدة للحماية من كورونا ودعم النساء

كتب عزوز الديب

كمامات وقائية مُتقنة الصنع أُنتجت تابع لجمعية "رعاية أطفال السجينات"، بأنامل غارمات احترفن الحياكة لصناعة وسيلة عملية تحمي المجتمع من فيروس كورونا المستجد مساهمات في مواجهة جائحة كورونا بكل ما أوتين من جهد ومهارات بسيطة تصنع تأثير عظيم

اليوم السابع تواصل موسسة رعاية أطفال السجينات مع بعض الغارمات المشاركات في تصنيع الكمامات للحديث عن تفاصيل تلك المبادرة

وقال اشرف عبدالمنعم مدير التنفيذي لجمعية أطفال السجينات ان تنفذ المباردة تنفذ من قبل مستفيدات الجمعية بمصنع حياة جديدة لتصنيع كمامات وقائية وفقًا للمواصفات القياسية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة على أن تكون كمامات قطن خالية من الوبرة تستخدم عدة مرات عن طريق الغسل والكي تصل لـ30 مرة وتقلل بنسبة عالية جداً من نقل فيروس كما تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط

وأضاف عبدالمنعم تساعد المبادرة السيدات على تخطى الأزمات ليس فقط بالدعم المادي والغذائي ولكنها تحرص على دعمهن بالتمكين الإقتصادي وجعل مصدر دخل دائم لهن لكي لا يعودن مرة أخرى لفخ الديون وتوقيع إيصالات الأمانة

وفيما يتعلق بردود أفعال السيدات قالت ام حماده أنا كنت بفكر ليل نهار هصرف على ابني إزاي وشايلة هم علاج ابني الصغير وكنت المتضرض عليه مبلغ 8 الف جنية وصل امانة