اليوم السابع
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القابضة المعدنية: تسوية 2.2 مليار جنيه ديون البترول بشركة الحديد والصلب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 ص
القابضة المعدنية: تسوية 2.2 مليار جنيه ديون البترول بشركة الحديد والصلب شركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة الحديد والصلب جاهزة لتوقيع اتفاق سداد ديون تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول، تمثل مستحقاتها لدى الشركة عن توريد الغاز.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن الشركة جاهزة لمبادلة قطعة أرض تم تقييمها ونقل ملكيتها لهيئة البترول، وبالتالى من المهم أن تتحرك الهيئة بصورة أسرع لسداد تلك المديونية.

وأضاف مدحت نافع أنه فيما يخص مشروع تركيز الخام والمكورات، تم بالفعل التواصل بشكل جيد مع شركة أوكرانية ستقوم بذلك ، وتم تشكيل لجنتين مصرية وأوكرانية وسيتم التواصل الأسبوع المقبل، ولا سيما أن النتائج مبشرة وإيجابية للغاية، موضحا أنه سيتم تصنيع المكورات بدلا من استيرادها من خلال مرحلتين.

وحول دخول بنك الاستثمار القومى كمساهم فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى إطار مبادلة الديون، أشار مدحت نافع أن تحالف شركة للاستشارات المالية، انتهى من التقييمات الخاصة بالقيمة العادلة لسهم الشركة، لافتًا إنه تم تسليم المظاريف مغلقة لكافة الشركات التابعة والمشتركة والشركة القابضة.

 وأضاف:  أننا فى انتظار انعقاد لجنة التحقق من التقييم، التى يترأسها أحد مستشارى مجلس الدولة، خلال الفترة المقبلة  تزامنا مع البدء التدريجي فى العمل، بسبب جائحة كورونا، حيث إن انعقاد اللجنة تأخر بالفعل.

أوضح رئيس القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة الاستشارات المالية قامت بتقدير القيمة العادلة لسهم القابضة للصناعات المعدنية طبقاً للقوائم المالية المعتمدة للشركة القابضة ولشركاتها التابعة في 30 يونيو 2019 ، وطبقاً للقوائم المالية المعتمدة لشركاتها المشتركة في 31 ديسمبر2018.


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اوكرانيا

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