الفوج الطبى السادس يتسلم مهام عمله بالحجر الصحى فى كفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تسلم فريق طبى جديد مهام العزل بمستشفى كفر الزيات المخصص للحجر الصحى مهام العمل خلفا للفوج الخامس عقب انتهاء فترة عملهم لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد.

واستقبل الدكتور أحمد البرعى مدير المستشفى الفوج الخامس وتوديع الفوج الخامس بعد التأكد من سلبية نتائج تحاليلهم.

كانت مستشفى المحلة العام بمحافظه الغربيه، قد انهت إجراءات تغسيل وتكفين جثمان شقيق الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام والذى توفى مساء أمس الإثنين داخل العنايه المركزه بالمستشفى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأدى الأطباء والتمريض من العاملين بالمستشفى صلاة الجنازة على المتوفى بساحة المستشفى، وتم وضعه فى سيارة إسعاف برفقة فريق من الطب الوقائى للمقابر لدفنه وفقاً للاشتراطات الصحيه.

وكان مساء أمس الإثنين المحاسب أحمد شادى شقيق الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان شقيق مدير مستشفى المحلة العام، قد ظهرت عليه أعراض الاصابه بالفيروس، وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وسحب عينات دم ومسحة حلق وجاءت نتيجتها ايجابية.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد البرعى مدير عام مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي، فى بيان له عن تعافى مصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من الحجر الصحى بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد وعمل التحاليل اللازمة لهم، كان المصابون الـ8 قد تم نقلهم للحجر الصحى بكفر الزيات، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14يوما، وتم إجراء تحاليل العينات الأولى والثانية لهم، وجاءت نتيجتها سلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.







