اليوم السابع
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الفاشل محمد رمضان وحكاية الدرع الماسى فى حلقة جديدة من سيلفى تيوب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:59 م
الفاشل محمد رمضان وحكاية الدرع الماسى فى حلقة جديدة من سيلفى تيوب محمد رمضان
كتب: أسامة طلعت

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ينشر اليوم السابع حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب الإسبوعى وتدور الحلقة حول التنمر الذى يعانى منه الفنانين ،وقدمت الحلقة نماذج مثل الفنان محمد رمضان الذى سخر من لون بشرة إبنه البعض لأنه أسمر البشرة مثله وكأنها جريمة أن يشبه الطفل والده.

كما رصد البرنامج التنمر الذى مر به لاعب كرة القدم شيكابالا وهو عكس ما تعرض له محمد رمضان حيث سخر البعض لأن إبنه له بشرة بيضاء كوالدته وليس أسمر مثل أبيه وغيرها من الكثير من التنمر والسخرية من المشاهير التي لم يسلم منها بنات شريف منير الذى نشر الفنان صورهم وإنهالت عليه التعليقات السلبية على الرغم من حرية الجميع في نشر صورهم.

يعرض البرنامج في اطار ساخر بشكل إسبوعى يتناول العديد من القضايا الاجتماعية.

 


محمد رمضان

شريف منير

بنات شريف منير

التنمر

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