العثور على جثة طفل فى إحدى الترع بالغربية

على الفور انتقلت قوات الأنقاذ النهرى إلى محل الواقعة ، وتم انتشال جثة الطفل وتبين من خلال التحقيقات، أن الحادث بسبب عدم قدرته على العوم أثناء استحمامه فى المياه .

وجرى نقل الجثة بواسطة الأهالى إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها واستخراج تصريح بدفنها، كما تحرر محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.