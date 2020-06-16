العثور على جثة طفل فى إحدى الترع بالغربية

عثر اليوم الثلاثاء، الأهالى على جثة طفل فى السابعة من عمره غارق فى ترعة أمام بنزينة الزعبلاوى بشارع نعمان الأعصر التابع لدائرة ثالث المحلة الكبرى فى محافظة الغربية.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة طفل يدعى " مصطفى ع ا " يبلغ من العمر 7 سنوات غارق فى الترعة .
على الفور انتقلت قوات الأنقاذ النهرى إلى محل الواقعة ، وتم انتشال جثة الطفل وتبين من خلال التحقيقات، أن الحادث بسبب عدم قدرته على العوم أثناء استحمامه فى المياه .
وجرى نقل الجثة بواسطة الأهالى إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها واستخراج تصريح بدفنها، كما تحرر محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وفى وقت سابق، عثر الأهالى على جثة شاب فى العقد الثاني من عمره غارقا فى مياة بحر الهويس بقرية محلة أبو على التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية .
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة لشاب غارق فى بحر الهويس .
وانتقلت قوات الأنقاذ النهرى إلى موقع الحادث ، وتم أنتشال الجثة وتبين ان الجثة لشاب يدعى " عادل ر ع ال " يبلغ من العمر 26 سنة مقيم بشارع مصطفى برهان بصندفا بدائرة ثان المحلة .
وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها والتحرى عن أسباب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.
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