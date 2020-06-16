اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العاملون الطبيون فى إسبانيا يحتجون للمطالبة بظروف عمل أفضل.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:30 ص
العاملون الطبيون فى إسبانيا يحتجون للمطالبة بظروف عمل أفضل.. صور احتجاج العملون الطبيون فى مدريد
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم العاملون الطبيون في مدريد الأسبانية، احتجاجا للمطالبة بظروف أفضل للعمل، إضافة لإحياء ذكرى ضحايا فيروس كورونا في البلاد، وذلك وسط تفشى الفيروس بين المواطنين الأسبان.

احتجاج فى مدريد الأسبانية
احتجاج فى مدريد الأسبانية

 

احتجاج فى مدريد للمطالبة بظروف أفضل للعامليين الطبيين
احتجاج فى مدريد للمطالبة بظروف أفضل للعامليين الطبيين

وأعلنت إسبانيا أنها ستفتح الحدود وتستأنف السياحة لمواطنى منطقة شنجن اعتبارا من 21 يونيو الحالى بدلا من 1 يوليو كما كان مقررا، فى خطوة لإنقاذ قطاع السياحة والسفر واللحاق بالموسم الصيفى، مؤكدة أن الحكومة ستكشف النقاب عن خطة للترويج السياحى يوم الخميس المقبل.

احتجاجات فى مدريد للمطالبة بظروف عمل أفضل للعامليين الطبيين
احتجاجات فى مدريد للمطالبة بظروف عمل أفضل للعامليين الطبيين

 

أحد العاملون الطبيون فى مدريد
أحد العاملون الطبيون فى مدريد

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376.

أحدى المشاركات فى الاحتجاج ولافتة مكتوب عليها الصحة العامة
أحدى المشاركات فى الاحتجاج ولافتة مكتوب عليها الصحة العامة

 

العاملون الطبيون يحتجون للمطالبة بظروف عمل أفضل وإحياء ذكرى ضحايا كورونا
العاملون الطبيون يحتجون للمطالبة بظروف عمل أفضل وإحياء ذكرى ضحايا كورونا

 

جانب من الإحتجاجات
جانب من الإحتجاجات

 

 


اسبانيا

مدريد

كورونا

اخبار اسبانيا

ضحايا كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسبانيا تفتح أبوابها للسياحة الأوروبية 21 يونيو والدولية أول يوليو

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:05 م

إسبانيا تعيد فتح حدودها أمام عشرة آلاف ألمانى ضمن مشروع سياحى تجريبى

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:53 م

السودان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع إسبانيا

الأحد، 14 يونيو 2020 07:55 م

افتتاح السينما الصيفية فى إسبانيا مع الحفاظ على المسافات الآمنة (فيديو وصور)

الأحد، 14 يونيو 2020 02:41 م

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

الأحد، 14 يونيو 2020 12:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة