العاملون الطبيون فى إسبانيا يحتجون للمطالبة بظروف عمل أفضل.. صور

رويترز

نظم العاملون الطبيون في مدريد الأسبانية، احتجاجا للمطالبة بظروف أفضل للعمل، إضافة لإحياء ذكرى ضحايا فيروس كورونا في البلاد، وذلك وسط تفشى الفيروس بين المواطنين الأسبان.



احتجاج فى مدريد الأسبانية



احتجاج فى مدريد للمطالبة بظروف أفضل للعامليين الطبيين

وأعلنت إسبانيا أنها ستفتح الحدود وتستأنف السياحة لمواطنى منطقة شنجن اعتبارا من 21 يونيو الحالى بدلا من 1 يوليو كما كان مقررا، فى خطوة لإنقاذ قطاع السياحة والسفر واللحاق بالموسم الصيفى، مؤكدة أن الحكومة ستكشف النقاب عن خطة للترويج السياحى يوم الخميس المقبل.



احتجاجات فى مدريد للمطالبة بظروف عمل أفضل للعامليين الطبيين



أحد العاملون الطبيون فى مدريد

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376.



أحدى المشاركات فى الاحتجاج ولافتة مكتوب عليها الصحة العامة



العاملون الطبيون يحتجون للمطالبة بظروف عمل أفضل وإحياء ذكرى ضحايا كورونا