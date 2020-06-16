الصين تقدم احتجاجا للهند بشأن ما وصفته بأعمالها الاستفزازية على الحدود

بكين (أ ش أ)

قدمت الصين احتجاجا شديدا للهند بسبب ما وصفته بـ "أعمالها الاستفزازية" تجاه الجنود الصينيين، مؤكدة معارتها الشديدة للأنشطة غير القانونية فى المناطق الحدودية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" –فى تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "انتهكت القوات الهندية أمس الاثنين بشكل خطير التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، وعبرت هذه القوات الحدود مرتين، ما أدى إلى اشتباكات خطيرة بين قوات الحدود من الجانبين".

وحث تشاو الهند على حل القضايا الحدودية من خلال التفاوض، والعمل من أجل الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية.

وكان الجيش الهندي أعلن في وقت سابق اليوم أن ضابطا هنديا وجنديين اثنين لقوا مصرعهم في مواجهة عنيفة مع القوات الصينية على الحدود المتنازع عليها.

وكانت السلطات الصينية، اتهمت اليوم الثلاثاء، الهند بتنفيذ "هجمات استفزازية"، وذلك إثر اندلاع اشتباكات على الحدود بينهما، وقالت بكين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن هذه الهجمات تقود إلى "مصادمات خطيرة".