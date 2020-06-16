الصين تعلن إقرار مشاريع أصول ثابتة بقيمة 18.3 مليار دولار فى مايو

رويترز

قالت هيئة التخطيط الحكومي الصينية اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على سبعة مشاريع لاستثمارات الأصول الثابتة قيمتها معا 129.8 مليار يوان (18.3 مليار دولار) في مايو.

وأبلغت مينج واي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصحفيين أثناء إيجاز أن استهلاك الصين من الكهرباء زاد 4.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

وكانت قد رفعت المصانع في الصين الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في مايو مع تعافي البلاد من حالة السُبات الاقتصادي بسبب فيروس كورونا لكن المكاسب التي جاءت دون التوقعات تشير إلى ان التعافي يظل هشا.