اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:53 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا منها 27 فى بكين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:40 ص
الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا منها 27 فى بكين محاولات لمنع تفشى كورونا فى الصين
رويترز

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ذكرت هيئة الصحة الوطنية الصينية، أن البر الرئيسى للصين سجل 40 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 49 فى اليوم السابق.

وكان نصيب العاصمة بكين 27 حالة من الحالات الجديدة، انخفاضا من 36 في اليوم السابق. وتواجه المدينة تفشيا جديدا للفيروس الذي يعتقد أنه نشأ في سوق لبيع المواد الغذائية.

وأبلغت هيئة الصحة الوطنية عن ثماني حالات وافدة في البر الرئيسي للصين حتى نهاية 15 يونيو، مقابل عشر حالات في اليوم السابق. وسجلت الهيئة أيضا 6 حالات جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 18 في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي للصين إلى 83221، ولا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات مؤكدة.


الصين

كورونا

بكين

اصابات كورونا

وفيات كورونا

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