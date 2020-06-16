وأضاف تشانغ –في تصريح مساء اليوم حول الاشتباكات بين قوات الحدود الصينية والهندية في منطقة وادي جالفان- "إن السيادة على منطقة وادي جالفان تعود دائما للصين، وإن قوات الحدود الهندية أخلت بالتزاماتها وانتهكت بشكل خطير الاتفاقيات والبروتوكولات بين البلدين حول قضايا الحدود والتوافق الذي تم التوصل إليه في المحادثات على مستوى القادة بين الجيشين وقوضت بشدة العلاقات العسكرية الصينية الهندية ومشاعر الشعبين".



وتابع تشانغ "نطالب الجيش الهندي بكبح جماح قواته على الخطوط الأمامية بشكل صارم، ووقف كافة الأعمال المخالفة والاستفزازية بشكل فوري، والعمل مع الجانب الصيني نحو نفس الهدف، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار والمحادثات".