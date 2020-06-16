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الصحة: قاعدة بيانات ضخمة خاصة بكورونا ونجرى دراسات مستمرة عليها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:24 م
الصحة: قاعدة بيانات ضخمة خاصة بكورونا ونجرى دراسات مستمرة عليها المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات
ماجد تمراز

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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات ضخمة، وخريطة بأماكن انتشار الفيروس بمختلف أنحاء الجمهورية، وتلك الإحصائيات تم عمل دراسة وأبحاث على تلك الإحصائيات لمعرفة سببب انتشار الفيروس في بعض الأماكن، وسبب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وأسباب تفشيه في بعض المحافظات.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة "ten"، أن تطبيق صحة مصر لديه كافة الموضوعات التوعوية بالصحة العامة وليس كورونا فقط، وأن هناك إشعارات يقوم التطبيق بإطلاقها لصاحب الهاتف، مثل بيانات وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا، ووفقا لقاعدة البيانات يمكن أن يتم توجيه اشعارات معينة لمرضى بعينهم من أصحاب الأمراض الزمنة مثل السكر.

وأوضح، أن التطبيق يقوم بتنبيه صاحب الهاتف أنه يقترب من مكان به حجر صحي، ويرشده بالإجراءات اللازمة لاتباعها حتى لا يصاب بفيروس كورونا، كما أنه يطلق اشعارات بالنصائح العامة الخاصة بارتداء الكمامات وكيفية التخلص منها ومتى تفقد مفعولها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين مواطن، وهناك حوالي مليون و500 ألف مواطن قام بتحميل التطبيق.

وأوضح، أنه يمكن من خلال التطبيق أن يعرض أقرب 5 مستشفيات لاستقباله في حالة اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، أيا كان الموقع المتواجد فيه، كما أنه يرشد صاحب الهاتف بوضع حالته في حالة الشعور ببعض الأعراض.


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