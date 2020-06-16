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الصحة تنشر 100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفى العجمى بالإسكندرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:54 م
الصحة تنشر 100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفى العجمى بالإسكندرية صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على فيس بوك حصيلة حالات الشفاء خلال 100 يوم من مستشفى العزل بالعجمى بالإسكندرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن جميع الحالات مستقرة ولا تعانى من أى مضاعفات صحية.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.
 
يذكر أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (1)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (1)

 

100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (2)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (2)

 

 

100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (3)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (3)

 

 

100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (4)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (4)

 

 

100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (5)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (5)

 

 

100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (6)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (6)

 

 

100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (7)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (7)

 

 

100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (8)
100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفي العجمي بالأسكندرية (8)

 


الصحة

مستشفي العجمي كورونا

المصابين

حالات الشفاء

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