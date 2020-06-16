اليوم السابع
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الصحة: تبرع المواطن بالدم يستغرق 15 دقيقة وينقذ حياة 3 أشخاص

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:49 م
الصحة: تبرع المواطن بالدم يستغرق 15 دقيقة وينقذ حياة 3 أشخاص التبرع بالدم
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن تبرع المواطن بالدم في بنوك الدم القومية ويستغرق 15 دقيقة ويساعد فى إنقاذ حياة 3 أشخاص.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن للتواصل مع خدمات نقل الدم القومية بالاتصال على 15366مضيفة أن عمليات التبرع بالدم مؤمنه من كل المخاطر.
 
كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.
 
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.
 
وأضافت أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.
 
وتابع أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 


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الصحة

الدم

التبرع بالدم

كورونا

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