اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الصحة السعودية": 50% من حالات"كورونا" الحرجة يعانون أمراضا مزمنة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:31 م
"الصحة السعودية": 50% من حالات"كورونا" الحرجة يعانون أمراضا مزمنة المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة بالسعودية إن 50 % من الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدا جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع هذه الحالات بمهارة كبيرة ، موضحا أن ثلث الحالات تحتاج أجهزة تنفس صناعى - وفق ما أوردت العربية-

وكانت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.

ويصل إجمالي الإصابات في السعويدة إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة"، ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723 منها 1910 حالات حرجة، ويصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة في العناية المركزة على التنفس الصناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالسعودية، 1629 إلى العاصمة الرياض، و477 إلى جدة، و224 في مكة المكرمة.

 


السعودية

كورونا

وزارة الصحة السعودية

حالات كورونا الحرجة فى السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة