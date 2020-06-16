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الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:25 م
الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة تجارب للقاح لعلاج كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي، إلى 11147 إصابة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 788 وفاة، مشيرة إلى تماثل 107 شخص للشفاء، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 7842 حالة.

كشفت اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن سبب استمرار تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، على غرار الكثير من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد خبراء الصحة العمومية أن الظروف الحالية لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات لاسيما المساجد.

وجاء في بيان اللجنة المنشور على صفحتها الرسمية في "فيس بوك": "إن خبراء الصحة العمومية يؤكدون أن الظروف الحالية لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات، لاسيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من الناس وتتم في الفضاءات المغلقة ومنها المساجد".

وأضاف بيان لجنة الفتوى: "إننا نتطلع جميعا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد لتحتضن روادها في ظل الأجواء التي تعودوا عليها من الطمأنينة والأمن، على أنفسهم وأرواحهم".


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