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السيطرة على حريق بمقلب قمامة فى كفر الزيات فى الغربية.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:28 م
السيطرة على حريق بمقلب قمامة فى كفر الزيات فى الغربية.. صور الحماية المدنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق بمقلب القمامة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات .تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ .

وتبين أن الحريق فى مقلب قمامة خلف شركة الزيوت والصابون وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وعلى الفور تم السيطرة على الموقف، وتم إخماد اشتعال النيران فى القمامة، ووقف التصاعد الكثيف للأدخنة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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