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السيسى يتابع تطوير العمل بالقضاء ويوجه بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الحماية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:33 م
السيسى يتابع تطوير العمل بالقضاء ويوجه بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الحماية جانب من الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباعكافة التعليمات الاحترازية، فضلاً عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها،وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوىالجمهورية.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزيرالعدل.
 
 

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