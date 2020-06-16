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السودان: تسجيل 9 و فيات و 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:16 ص
السودان: تسجيل 9 و فيات و 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا وزير الصحة السودانى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات و110 حالة تعافى جديدة، ليصل عدد المصابين الكلى إلى 7435 اصابة و468 حالة وفاة و2720 حالة تعافى .
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكدت الوزارة فى تقريرها إن ولاية الخرطوم سجلت 165 إصابة جديدة وحالتين وفاة، ولاية الجزيرة 19 إصابة جديدة و5 وفيات، و5 حالات إصابة فى ولاية النيل الأبيض، و4 حالات فى الولاية الشمالية، ولاية نهر النيل حالتين، و8 حالات فى ولاية القضارف، 11 حالة إصابة جديدة فى ولاية البحر الأحمر وحالتين وفاة، وحالة إصابة واحدة فى ولاية غرب كردفان.
 
فيما لم تسجل كل من ولايات سنار والنيل الازرق وجميع ولايات دارفور الخمسة أى حالات جديدة بالإضافة الى كسلا وشمال كردفان وجنوب كردفان.
 
وكانت وزارة الصحة السودانية، قد أعلنت يوم أمس الإثنين، عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و12 وفاة، 4 منها فى ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 54 حالة.
 
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 150 اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 8 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 395 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
 

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