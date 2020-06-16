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السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:20 م
السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين المتهمون
كتب كريم صبحى

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 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بحبس صاحب سوبر ماركت و2 آخرين بالسجن  10 سنوات بتهمة قتل متسول بسبب سرقته عبوة مياه غازية "علبة كانز" من المحل .

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.

كانت  النيابة العامة أحالت 3 متهمين بينهم شقيقان، في واقعة الاعتداء على متسول أثناء سرقته علبة مياه غازية من المحل الخاص بهم في منطقة عابدين، حتى الموت.  

وكشفت التحريات أن المتهمين هم كل من "محمد م أ"، 41 عاما، ومقيم بإمبابة، وشقيقه "محمود"، 32 عاما، ومقيم بشارع شريف، بعابدين، و"محمد ا ع"، 17 عاما، ومقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وأنهم اعترفوا بالاعتداء على المتسول لمعاقبته على قيامه بسرقة المياه الغازية من السوبر ماركت أثناء وجودهم به إلا أنهم فوجئوا به يلفظ أنفاسه الأخيرة..

وتلقى  رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل متسول في العقد الرابع من العمر، وكشفت تحريات المباحث   معاون المباحث، عن محاولة المجني عليه سرقة كرتونة معلبات مياه غازية "كانز" من سوبر ماركت وحاول الهرب، فلحق به أصحاب المحال والعاملون به، وأمسكوه واحتجزوه لمدة 3 ساعات في المحل واعتدوا عليه بالضرب بـ"المقشة" وبأيديهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة..

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إسعافه وفشلوا، فقرروا التخلص من الجثة بجوار كشك كهرباء يبعد عن المحل بأمتار عدة.

 


اخبار الحوادث

صاحب محل بقالة يتقل متسول

عقوبة الضرب افضى الى موت

جنايات القاهرة

علبة كانز

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