اليوم السابع
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الرقابة المالية تحذر من الزج باسمها بشأن قضايا تحقيقات التلاعب بالبورصة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:53 ص
الرقابة المالية تحذر من الزج باسمها بشأن قضايا تحقيقات التلاعب بالبورصة المستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بالإشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية مؤخراً عن قيام الهيئة ونيتها في اتخاذ إجراء محدد تجاه بعض المتعاملين بالبورصة واستخدام شعار الهيئة أو صور بعض مسئوليها بما يوحى بصدورها عن الهيئة، فأنها تؤكد على أن كافة البيانات والمعلومات الصادرة عنها إنما تصدر للوسائل الإعلامية من خلال بيان رسمي أو تصريح صحفي يصدر عن رئيس الهيئة أو نائبيه، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على شفافية وصحة المعلومات والبيانات المتداولة عن الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها تضمن الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء ولا يصدر عنها أي معلومات من شأنها خرق خصوصيتهم أو سرية حساباتهم، لذا فإن الهيئة تهيب بكافة المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار ومعلومات عن الأسواق المالية غير المصرفية والتحقق من صدورها من خلال القنوات الشرعية لها وعدم استقاء معلوماتهم إلا من خلال البيانات الرسمية للهيئة أو من خلال رئيس الهيئة ونائبيها، وعدم استخدام شعار الهيئة أو صور مسئوليها.
 

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