اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:34 م
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الرئيس الفرنسى يتفقد وحدة اللقاح بشركة سانوفى للأدوية. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:21 م
الرئيس الفرنسى يتفقد وحدة اللقاح بشركة سانوفى للأدوية. صور الرئيس الفرنسى ماكرون يزور وحدة اللقاح
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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توجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، لزيارة مختبر التنمية الصناعية فى وحدة لقاح صانع الأدوية الفرنسى سانوفي باستور بالقرب من ليون، وأكد الرئيس الفرنسى، أن ضخ شركة "سانوفي" للأدوية استثمارات جديد فى فرنسا بقيمة 610 مليون يورو فى مجال البحث وإنتاج اللقاحات يثبت أن هناك حل للأزمتين الصحية والاقتصادية.
 
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال الزيارة
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال الزيارة
 
وغرد ماكرون عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر"، قائلا: "سانوفى تستثمر 610 مليون يورو فى فرنسا فى مجال البحث وإنتاج اللقاحات إثبات أن COVID لم يأخذ إرادتنا ولا مهاراتنا. إثبات أن هناك أمل فى أن نتمكن من حل الأزمتين الصحية والاقتصادية".
 
الرئيس الفرنسى ماكرون يزور وحدة اللقاح
الرئيس الفرنسى ماكرون يزور وحدة اللقاح
 
وفى وقت سابق، أعلنت شركة سانوفى الفرنسية إنها ستراجع المعلومات المتاحة وستجرى مشاورات قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم تسجيل المرضى مرة أخرى فى التجارب السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكوين المتعلقة بفيروس كورونا بعد قرارها بوقف التجارب خلال الأيام القليلة الماضية.
 
إيمانويل ماكرون يرتدى ملابس التعقيم
إيمانويل ماكرون يرتدى ملابس التعقيم
 
ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" كانت الشركة قد أعلنت فى 29 مايو إنها توقفت عن تجنيد أشخاص جدد فى تجربتين سريريتين على هيدروكسى كلوروكين حتى يتم التخلص من المخاوف بشأن السلامة بعد قرار منظمة الصحة العالمية بإيقاف تجربة كبيرة، ولكن سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية استكمالها التجارب على العقار واستأنفها التجارب البشرية عليها، وقال متحدث باسم سانوفى "سنراجع المعلومات المتاحة ونجرى مشاورات فى الأيام المقبلة لإعادة تقييم موقفنا".
 
جانب من زيارة الرئيس الفرنسى لوحدة اللقاح
جانب من زيارة الرئيس الفرنسى لوحدة اللقاح

خلال زيارة الرئيس الفرنسى لوحدة اللقاح بأحد مصانع الأدوية
خلال زيارة الرئيس الفرنسى لوحدة اللقاح بأحد مصانع الأدوية

يقوم ماكرون بتعديل الكمامة الخاصة به أثناء الزيارة
يقوم ماكرون بتعديل الكمامة الخاصة به أثناء الزيارة

 


فرنسا

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فيروس كورونا

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