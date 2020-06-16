الرئيس التنفيذى لشركة إيبيريا: أسطولنا سيتقلص فى السنوات الخمس المقبلة

قال لويس جايجو الرئيس التنفيذي لشركة إيبيريا، الوحدة الإسبانية لمجموعة الخطوط الجوية الدولية آي.ايه.جي، إن أسطولها سيكون أصغر حجما في السنوات الخمس المقبلة.

وتابع جايجو، الذي سيتولي منصب رئيس مجلس إدارة آي.ايه.جي في سبتمبر، خلال مؤتمر في مدريد "أسطول إيبيريا سيكون أصغر خلال السنوات الخمس المقبلة. لن يكون أمرا مؤقتا بل هيكليا".

يواجه قطاع الطيران أكبر أزماته على الإطلاق، وتقدم الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة دعما للأجور وقروضا رخيصة من أجل مساعدة الشركات.