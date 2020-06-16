اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:08 ص
خالد صلاح
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الذهب يرتفع بعد مزيد من إجراءات الدعم من المركزى الأمريكى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:16 ص
الذهب يرتفع بعد مزيد من إجراءات الدعم من المركزى الأمريكى الذهب - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية للجائحة في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1726.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة مسجلة 1733 دولارا.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.إن.زد "مجلس الاحتياطي يمضي قدما في مزيد من إجراءات التحفيز، بما يشمل سندات الشركات هذه، مما يشير إلى أن هذا النوع من التيسير النقدي سيستمر لبعض الوقت.

"ثمة ما يكفي من بواعث القلق حيال التوقعات الاقتصادية لإبقاء طلب المستثمرين على الذهب قويا للغاية."

لكنه أضاف أن تحسن الإقبال على المخاطرة قد يكبح شهية المستثمرين للذهب.

يميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق التي تعكف عليها البنوك المركزية بسبب وضعه العام كأداة تحوط من التضخم وانفاض قيم العملات.

وقال مجلس الاحتياطي إنه سيبدأ اليوم شراء سندات الشركات من السوق الثانوية، مما أوقد شرارة إقبال على المخاطرة دفع الأسهم العالمية للارتفاع وأثقل كاهل الدولار الأمريكي.

وقال بنك اليابان المركزي إنه يتوقع ضخ حوالي 110 تريليونات ين (تريليون دولار) في الاقتصاد عن طريق عمليات السوق وتسهيلات الإقراض.

وارتفع البلاديوم 2.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1954.70 دولار للأوقية وقفز البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 818.35 دولار، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في شهر يوم الاثنين.

وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.30 دولار، لكنها ظلت فوق أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجلته خلال الجلسة السابقة.

 


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