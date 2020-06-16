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الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:58 ص
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة في المواصلات ـأرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3877 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الداخلية

كمامة

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

اليوم السابع بلس

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