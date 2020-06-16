اليوم السابع
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الداخلية العراقية تلقى القبض على ستة إرهابيين فى محافظة نينوى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:21 م
الداخلية العراقية تلقى القبض على ستة إرهابيين فى محافظة نينوى الإرهابيون - العراق
وكالات

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية ،اليوم، الثلاثاء، القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة في محافظة نينوى .
 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لوزارة الداخلية، أنه"تم إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ،حيث كان يعمل ثلاثة منهم في ما يسمى "فرقة الفرقان" تحت كنى" أبو عمار وأبو حسين الربيعي وأبو أمير"، فيما عمل اثنان منهما في ما يسمى "ديوان الجند _ولاية دجلة" أما الإرهابي السادس فعمل في ما يسمى "فرقة اليمامة" والمكنى" أبو بكر الشعباني".
 
وأضاف بيان الداخلية أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.
 
وعلى جانب آخر كشفت قيادة العمليات المشتركة، تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ على عدد من المواقع في بغداد.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنه " وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة شكلت لجاناً لملاحقة الجهات التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتقديمها للعدالة"، لافتاً أن"العمليات المشتركة مستمرة بالعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية".
 

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