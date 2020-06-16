الحريرى يبحث آخر مستجدات الأوضاع اللبنانية فى اجتماع لكتلة المستقبل النيابية

ريهام عبد الله

ترأس سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، اجتماع كتلة المستقبل النيابية، فى بيت الوسط، وتناول الاجتماع آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.

وقال الحريرى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ترؤس اجتماع لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط حضره نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري ونواب ووزراء التيار السابقين وتناول البحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد".



الحريرى



سعد الحريرى

وفى سياق آخر قال سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، إنه "من حق أى مواطن يعانى الغلاء الفاحش وفقدان المواد الغذائية أن يرى فى رتل الشاحنات المحملة بالمساعدات والمتوجهة إلى سوريا حلقة فى مسلسل التهريب اليومى فى ظل الحدود السائبة وغياب الثقة باجراءات الدولة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان السابق، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لكن هذا الحق يتوقف عند حدود المسئولية الوطنية والأخوية تجاه المساعدات التى تنقلها الأمم المتحدة إلى الداخل السورى عبر مرفأ بيروت، وليس بين أهل طرابلس والبداوى والمنية وغيرها.. من يمكن أن يمنع وصول المساعدات إلى الأشقاء السوريين الذين يعانون مرارات النظام".

وتابع "الأمور باتت واضحة بعد بيان برنامج الأغذية العالمى فقطع الطريق على مساعدة الأشقاء ليس من شيم أهلنا فى الشمال.. لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمى.. أما الجيش فيبقى ملاذ اللبنانيين إلى سلامتهم وحقهم فى التعبير السلمى".