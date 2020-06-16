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الجيش اليمنى يعلن أسر 22 عنصرا من ميليشيات الحوثي في جبهة نهم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:41 م
الجيش اليمنى يعلن أسر 22 عنصرا من ميليشيات الحوثي في جبهة نهم الجيش اليمنى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش اليمني أسر 22 عنصرا من ميليشيات الحوثي في جبهة نهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قبلها أعلن الجيش اليمني، عن مقتل 4 قيادات حوثية في جبهة نهم شرق صنعاء، وفى وقت سابق شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات التابعة لميليشيات الحوثى فى منطقة النهدين وجبل عطان ومناطق أخرى جنوب وغرب صنعاء، وأكد شهود عيان، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارات هزت العاصمة اليمنية صباحا، إثر عملية القصف التي تركزت على معسكرات الميليشيات ومخابيء الأسلحة.

 

وكان التحالف العربي قد أعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه عسير.

 

يذكر أن الميليشيات الحوثية تعمد بشكل مستمر إلى محاولة استهداف الأعيان المدنية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو المملكة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

 

وكان المتحدث الرسمى باسم قيادة القوات المشتركة "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، العقيد الركن تركى المالكي، صرح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستى أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) فى محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

 

 


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