الجيش العراقي: 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش العراقي، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش العراقى، أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي بدأ إجراءات لإصلاح المنظومة الأمنية.

ويواصل النظام التركى تدخله السافر فى الشأن الداخلى العراقى بعد قيام طائرات تركية باستهداف عدد من المناطق شمال العراق، ما دفع وزارة الخارجية العراقية لاستدعاء السفير التركى فى العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركى الذى طال عددًا من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

قالت وزارة الخارجية العراقية إنه اللقاء تم بين وكيل الوزارة الأقدم فى الخارجية العراقية السفير عبد الكريم هاشم الذى سلّم السفير التركى لدى بغداد مُذكّرة الاحتجاج.

وتضمّنت المُذكّرة إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضى والأجواء العراقية، واعتبرت أنّه مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدولى ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل.

وجدّدت الخارجية العراقية التأكيد فى مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك فى ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذى يُؤمِّن مصالح الجانبين.