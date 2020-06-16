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الجامعة العربية تنظم اجتماعا للجنة المرأة العربية على المستوى الوزارى غدا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:44 م
الجامعة العربية تنظم اجتماعا للجنة المرأة العربية على المستوى الوزارى غدا السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد-رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية
كتب مصطفى عنبر

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ينظم قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية– إدارة المرأة والأسرة والطفولة- الأربعاء المقبل، الاجتماع الاستثنائى الافتراضى للجنة المرأة العربية على المستوى الوزارى برئاسة المملكة العربية السعودية – رئيسة الدورة (39) للجنة المرأة العربية حول "بحث آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات ".

 

فى ظل معاناة البشرية من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد و تأثيراته السلبيهالتى باتت تعصف بكافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،ولأن غالباً ما يرتبط انتشار الأوبئة بتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين بشكل أكبر منه الحال فى الأوقات الاعتيادية، حيث تشهد تلك الآونة تفاقم حدة المشكلات وتعمق الفجوة بين الجنسين ، واستكمالاً لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى التنسيق مع الدول العربية للتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة على المجتمعات العربية، حيث أعدت الأمانة العامة تقرير حول الأثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروسكورونا -Covid 19.حيث تطرق التقرير إلى الوضع الحالى والتصور لما بعد الكورونا.كما تم وضع مقترحات لتعزيز النظم الصحية ونظم الحماية الاجتماعية لمواجهة كوفيد19.

 

وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد-رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الاثار السلبية المنعكسة على النساء وبصفة خاصة خلال الظروف الصعبة من حروب أو كوارث طبيعية تكون أشد وطأة عليهن .وبالرغم من تواجدهن فى الصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا وحماية أسرهن، إلا أنهن كن الأكثر تضرراً على كافة الأصعدة. حيث تصبح النساء أكثر عرضه للأزمات الاقتصادية والاجتماعية لانخراط عدد كبير منهن فى العمالة الغير منظمة، ويزداد معدل العنف المنزلى الموجه ضدهم ، وتتضاعف الأعباء المنزلية و رعاية الأطفال و كبار السن، كما وتزداد صعوبة الأحوال المعيشية للنساء فى مخيمات اللاجئين حيث يمثلن النسبة الأكبر من أعداد اللاجئين.

 

ويأتى اجتماع لجنة المرأة كفرصة لتبادل أفضل التجارب بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس كورونا على النساء والفتيات ولعرض جهود الدول الأعضاء لأفضل التجارب والسياسات المتبعة على الصعيد الوطنى لاحتواء الأزمة والتعامل معها، كما وسيتطرق الاجتماع إلى عرض ومناقشة التقرير الصادر عن قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بعنوان" الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كورونا-19 الوضع الحالى والتصور لما بعد الكورونا" وخاصة الجزء المتعلق بالآثار السلبية المنعكسة على النساء والفتيات.

 

وسيشارك فى الاجتماع الوزراء ورؤساء الآليات المعنية بشؤون المرأة فى المنطقة العربية ، ومديرى المنظمات الأممية المعنية ، وسيخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التى من شأنها المساهمة فى التخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية للوباء وتوفير الحماية للنساء والأطفال فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.


الجامعة العربية

فيروس كورونا

كورونا

النساء

الفتيات

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